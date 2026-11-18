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मंगलवार को रिजवी कॉलेज मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एचसीए हरियाणा की टीम ने निर्धारित 40 ओवर में नौ विकेट खोकर 218 रन बनाए। टीम की ओर से रजत पालीवाल ने 86, शिवम सिंह ने 28, शुभम लाम्बा ने 26 और हिमांशु राणा ने 16 रन बनाए। मेरठ की ओर से निर्देश बैसोया ने आठ ओवर में 34 रन देकर चार विकेट झटके। अजय कुमार ने दो, जबकि शुभ मिश्रा, अंकुर चौहान और प्रशांत चौधरी ने एक-एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ की टीम ने 37.4 ओवर में छह विकेट पर 220 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। यशु प्रधान ने 50 गेंदों पर आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 72 रन की शानदार पारी खेली। संदीप तोमर ने 49 और प्रशांत चौधरी ने नाबाद 34 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। सत्यम संगू ने भी 28 रन का योगदान दिया।हरियाणा की ओर से योगेश कुमार और अंकित रेधु ने दो-दो विकेट लिए। मैच के बाद यूपीसीए के डायरेक्टर प्रिंस रियासत अली और मीडिया इंचार्ज मो. तालिब ने निर्देश बैसोया को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। मुकाबले में शिशिर मेहरोत्रा और आले हसन ने अंपायर तथा प्रितेश सोनकर ने स्कोरर की भूमिका निभाई।आज यूपीसीए और मेरठ के बीच खिताबी भिड़ंतप्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे से खेला जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच खिताब के लिए रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।