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बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (आरसेटी), मंझनपुर में 12 नवंबर से 14 दिवसीय जूट उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें समूह की महिलाएं जूट से विभिन्न प्रकार के उपयोगी और आकर्षक सामान बनाने का हुनर सीख रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को हुनरमंद बनाकर अपना रोजगार शुरू करने के लिए सक्षम बनाना है।प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को जूट से बोतल बैग, लंच बैग, सजावटी सामग्री समेत घरेलू उपयोग के अन्य उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, आकर्षक पैकेजिंग, लागत निर्धारण और बाजार में बिक्री की जानकारी भी दी जा रही है।स्वरोजगार के लिए किया जा रहा प्रेरितप्रशिक्षण शिविर की ट्रेनर शिखा मिश्रा महिलाओं को जूट उत्पाद तैयार करने की बारीकियां सिखा रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान उद्यम स्थापना और व्यवसाय संचालन से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। संस्थान की ओर से प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि14 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाएं सीखे गए हुनर के माध्यम से रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगी।