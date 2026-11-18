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श्रम प्रवर्तन अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चे पात्र होंगे, जिनका पंजीकरण 30 अक्तूबर 2026 तक कम से कम तीन वर्ष पुराना और नवीनीकृत हो। एक श्रमिक के अधिकतम दो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे भी निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। कुल सीटों में 50 प्रतिशत बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं।इन कार्यालयों से मिलेंगे आवेदन पत्रकक्षा छह के लिए जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 और कक्षा नौ के लिए एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बीएसए और डीआईओएस कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा upbocw.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है।