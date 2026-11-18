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परीक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और संचालन की गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए डॉ. ओमप्रकाश सिंह ने विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय मदर बक्स का पुरा, शोभना, बसेढ़ी और उच्च प्राथमिक विद्यालय बसेढ़ी व शोभना सहित अन्य विद्यालयों में परीक्षा व्यवस्थाएं देखीं। विद्यालयों में विद्यार्थी एकाग्रता के साथ प्रश्नपत्र हल करते नजर आए। शिक्षकों ने भी परीक्षा की शुचिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।अधिगम स्तर का आकलन करने में मिलेगी मददडॉ. ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे विद्यार्थियों के अधिगम स्तर और शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है। परीक्षा परिणामों के आधार पर बच्चों की सीखने संबंधी कमजोरियों को चिह्नित कर कैचअप शिक्षण के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, एआरपी और बीईओ सहित सभी विभागीय अधिकारियों का समन्वय जरूरी है। परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्साहजनक सहभागिता शिक्षा के प्रति जागरूकता और विद्यालयों से उनके बढ़ते जुड़ाव को दर्शाती है।