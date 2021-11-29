फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Legal literacy clubs to be opened in schools; students will become aware of the Constitution.

Kaushambi News: स्कूलों में खुलेंगे लीगल लिटरेसी क्लब, संविधान के प्रति जागरूक होंगे विद्यार्थी

Fri, 16 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 16 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Legal literacy clubs to be opened in schools; students will become aware of the Constitution.
जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए लीगल लिटरेसी क्लब या संविधान संवाद फोरम बनाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से शुरू किए गए अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देकर जागरूक नागरिक बनाना है।
विज्ञापन

डीएलएसए की सचिव प्रिया सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर संविधान दिवस को लेकर 15 अक्तूबर से अभियान शुरू किया गया है। 20 अक्तूबर तक सभी विद्यालयों में क्लब गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक क्लब का संचालन एक शिक्षक के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य और संबंधित अधिकारियों से समन्वय किया जा रहा है।
विज्ञापन

साथ ही कहा कि क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों के योगदान, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके तहत विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद-विवाद और संविधान से जुड़ी अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन गतिविधियों का समन्वय करेगा। अभियान का समापन 26 नवंबर को संविधान दिवस पर होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed