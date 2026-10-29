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कौशाम्बी : न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना, अपमानित करने का आरोप

Thu, 29 Oct 2026 01:12 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 29 Oct 2026 01:12 PM IST
सार

जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली के विरोध में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध जताया।

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Lawyers stage a protest against the conduct of judicial officers, alleging they were subjected to humiliation.
कौशाम्बी में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते अधिवक्ता। - फोटो : संवाद।

विस्तार
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जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली के विरोध में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने जिला जज को शिकायती पत्र सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है।

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अधिवक्ताओं का आरोप है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और लोअर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अधिकारी समय से न्यायालय में नहीं बैठते और मुकदमों की फाइलें दूसरे न्यायालयों में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। इससे मुकदमों के निस्तारण में देरी हो रही है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों पर कोर्ट में अपमानित करने का भी आरोप लगाया है।
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अधिवक्ताओं का कहना है कि एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों को समय से न्यायालय में बैठने और बार-बेंच के बीच समन्वय बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।इस दौरान अधिवक्ता लक्षकांत त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश द्विवेदी, राम सागर दिवेदी,अंकित त्रिपाठी, विकास शुक्ला, उत्तम शुक्ला सहित अन्य कई अधिवक्ता शामिल रहे।

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