Kaushambi News: कौशाम्बी के मुंगौड़े को मिलेगी नई पहचान, बसुहार में हुई कार्यशाला

विज्ञापन

कार्यशाला के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य जनपदों के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने बताया कि योजना के तहत कौशाम्बी के मुंगौड़े का चयन किया गया है। इसके उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि पारंपरिक व्यंजनों को बेहतर बाजार मिलने से छोटे कारोबारियों को आर्थिक लाभ होगा। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी नई इकाइयां स्थापित करने और पहले से संचालित कारोबार के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यशाला में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर सौरभ गुप्ता, मोती लाल स्वर्णकार, परवेज केसरवानी, रमेश अग्रहरि, डॉ. आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।