Kaushambi News: अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट मामले में आरोपी कहकशा गिरफ्तार

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सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में 25 हजार रुपये की इनामी वांछित कहकशा बानो की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। बृहस्पतिवार को वह पिपरी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। शुक्रवार सुबह उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।एसपी सत्यनारायण ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया था। कहकशा समेत अब तक नौशाद, शबाना पत्नी शकील, साइना पुत्री शकील, आदिल पुत्र नौशाद को गिरफ्तार किया गया। चार आरोपी जेल जा चुके हैं। वहीं एक अन्य आरोपी शकील फरार चल रहा है।