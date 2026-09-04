Kaushambi News: अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट मामले में आरोपी कहकशा गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:20 AM IST
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मनौरी में अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी नौशाद की पत्नी कहकशा बानो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह फरार चल रही थी, उस पर 25 हजार का इनाम था। अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में 25 हजार रुपये की इनामी वांछित कहकशा बानो की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। बृहस्पतिवार को वह पिपरी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। शुक्रवार सुबह उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
एसपी सत्यनारायण ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया था। कहकशा समेत अब तक नौशाद, शबाना पत्नी शकील, साइना पुत्री शकील, आदिल पुत्र नौशाद को गिरफ्तार किया गया। चार आरोपी जेल जा चुके हैं। वहीं एक अन्य आरोपी शकील फरार चल रहा है।
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सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में 25 हजार रुपये की इनामी वांछित कहकशा बानो की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। बृहस्पतिवार को वह पिपरी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। शुक्रवार सुबह उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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एसपी सत्यनारायण ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया था। कहकशा समेत अब तक नौशाद, शबाना पत्नी शकील, साइना पुत्री शकील, आदिल पुत्र नौशाद को गिरफ्तार किया गया। चार आरोपी जेल जा चुके हैं। वहीं एक अन्य आरोपी शकील फरार चल रहा है।
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