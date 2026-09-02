Kaushambi News: जहरीले जंतु के काटने से मासूम की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:50 AM IST
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सैनी के ऊंचरावा का मजरा खड़कपुर गांव में मासूम को ननिहाल में जहरीले जंतु ने काट लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सैनी कोतवाली का खड़कपुर निवासी रिशु पुत्र रिंकू सिंह (9) गांव के एक स्कूल में कक्षा तीन का छात्र था।
घरवालों ने बताया कि तीन दिन पहले रिशु ननिहाल फतेहपुर के भादर गांव गया था। जहां रविवार की रात चारपाई में सोते समय किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। उसे इलाज के लिए फतेहपुर ले गए। जहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन रिशु को जिला अस्पताल ले आए। जहां मंगलवार की भोर बच्चे ने दम तोड़ दिया।
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घरवालों ने बताया कि तीन दिन पहले रिशु ननिहाल फतेहपुर के भादर गांव गया था। जहां रविवार की रात चारपाई में सोते समय किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। उसे इलाज के लिए फतेहपुर ले गए। जहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन रिशु को जिला अस्पताल ले आए। जहां मंगलवार की भोर बच्चे ने दम तोड़ दिया।
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