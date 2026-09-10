Kaushambi News: हादसे में घायल बुजुर्ग की मौत पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
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सरायअकिल। थाना क्षेत्र के बसुहार गांव के समीप मंगलवार को बाइक दुर्घटना में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित चंद्रसेन गांव निवासी विनोद सिंह ने बताया कि उनके पड़ोसी संजय सिंह मंगलवार को काम से उनके पिता मान सिंह को बाइक से मंझनपुर ले जा रहे थे। दोपहर करीब दो बजे बसुहार के पास एक एंबुलेंस चालक ने फोन कर उनके पिता मान सिंह के बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े होने की सूचना दी। उन्हें सरायअकिल सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विनोद सिंह का आरोप है कि आरोपी संजय सिंह हादसे के बाद न तो अस्पताल पहुंचे और न ही घटनास्थल पर मौजूद मिले। थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है
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प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित चंद्रसेन गांव निवासी विनोद सिंह ने बताया कि उनके पड़ोसी संजय सिंह मंगलवार को काम से उनके पिता मान सिंह को बाइक से मंझनपुर ले जा रहे थे। दोपहर करीब दो बजे बसुहार के पास एक एंबुलेंस चालक ने फोन कर उनके पिता मान सिंह के बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े होने की सूचना दी। उन्हें सरायअकिल सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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विनोद सिंह का आरोप है कि आरोपी संजय सिंह हादसे के बाद न तो अस्पताल पहुंचे और न ही घटनास्थल पर मौजूद मिले। थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है
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