Kaushambi News: फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार भतीजे की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल

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करारी कोतवाली के भवानी का पूरा गांव के राम आसरे (35) पुत्र धर्म राज राजगीर का काम करते थे। वर्तमान में वह पश्चिम शरीरा कोतवाली के चांदेराई गांव स्थित शांति देवी विद्यालय में काम कर रहे हैं।परिजनों के मुताबिक बुधवार सुबह राम आसरे अपने चाचा बचान के साथ बाइक से विद्यालय में काम करने जा रहे थे। जैसे ही वह बरइन का पुरवा पुल के पास पहुंचे तभी गांव का ही व्यक्ति परई गांव की तरफ से फॉर्च्यूनर लेकर आ रहा था। पुल के पास फॉर्च्यूनर व बाइक टकरा गई।टक्कर इतनी तेज था कि राम आसरे और बचान सड़क पर घिसटते हुए धान के खेत में जा गिरे। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर आई पश्चिम शरीरा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। डॉक्टरों ने राम आसरे को मृत घोषित कर दिया, जबकि भतीजे की हालत गंभीर बनी हुई है उसे इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है।