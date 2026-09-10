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Kaushambi News: मां-बहन ने दिया कंधा, नम आंखों से विदा हुईं प्रियंका

Thu, 10 Sep 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:09 AM IST
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Mother and sister lent their shoulders; Priyanka was bid farewell with teary eyes.
कौशाम्बी महिला थाने में ड्यूटी के दौरान राइफल से चली गोली लगने से जान गंवाने वाली सिखड़ी गांव निवासी महिला सिपाही प्रियंका यादव (28) का बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में मां और बहन ने उन्हें कंधा दिया, जबकि परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
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सुबह करीब चार बजे प्रियंका का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हजारों ग्रामीण, महिलाएं, रिश्तेदार और क्षेत्र के सामाजिक व सम्मानित लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शव घर पहुंचते ही मां प्रमिला यादव, बहन प्रीति और अन्य परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। पिता रविंद्र यादव की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। प्रियंका के पार्थिव शरीर को जिस वाहन से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, उसे फूलों से सजाया गया था। वाहन पर प्रियंका की तस्वीर भी लगाई गई थी। अंतिम यात्रा निकलते ही बड़ी संख्या में लोग रास्ते में अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल रहा।
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पूर्व सैनिक मित्र ने भी जताया संदेह : अंतिम संस्कार में प्रियंका के पिता रविंद्र यादव के सेना के समय के मित्र पंधारी सिंह कुशवाहा भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि रविंद्र यादव सेना में उनसे वरिष्ठ थे और दोनों के बीच लंबे समय से अच्छी दोस्ती थी। पंधारी सिंह कुशवाहा ने राइफल से अचानक गोली चलने की घटना पर सवाल उठाते हुए तकनीकी और निष्पक्ष जांच की मांग की।
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उन्होंने कहा कि जब तक राइफल को कॉक नहीं किया जाएगा, गोली नहीं चल सकती और राइफल गिरने से कॉक नहीं हो सकती। ऐसे में राइफल से गोली चलने की परिस्थितियों की विशेषज्ञों से जांच जरूरी है।
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