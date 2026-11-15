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Kaushambi News: तीसरी बार गौरव पांडेय बने कौशाम्बी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष

Sun, 15 Nov 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:00 AM IST
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Gaurav Pandey becomes Kaushambi Congress District President for the third time
गौरव पांडेय,  जिलाध्यक्ष, कांग्रेस
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गौरव पांडेय को तीसरी बार कौशाम्बी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। गौरव पांडेय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय प्रकाश, राम बहादुर त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष तलत अजीम, मनोज पटेल और मोहम्मद फरमान समेत अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फोन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी। संवाद
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