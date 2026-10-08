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Kaushambi News: बाइक की भिड़ंत में चार युवक घायल

Thu, 08 Oct 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:50 AM IST
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Four youths injured in bike collision
कस्बा के नईम मियां का पूरा मोहल्ला के समीप बुधवार शाम दो बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार चार लोग घायल हो गए। मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
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मंझनपुर कोतवाली के नियामतपुर निवासी राजेंद्र कुमार अपने साथी खोजवापुर गांव निवासी महेश कुमार के साथ बुधवार को मजदूरी करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। नईम मियां का पूरा मोहल्ला के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे चौराडीह गांव निवासी दीपक की बाइक से भिड़ंत हो गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए चायल सीएचसी भेजा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।
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