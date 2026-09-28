Kaushambi News: मछली पकड़ने के विवाद में पांच लोगों को पीटने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:17 AM IST
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मंझनपुर। नियामतपुर रामपुर सुहेला गांव में तालाब में मछली पकड़ने के लिए कटिया लगाने की वजह से दो पक्षों में विवाद हो गया। असगरी बेगम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 26 सितंबर की सुबह उनके बच्चे मोहम्मद कादिर की मोहम्मद नासिर से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद गांव के अशरफ, शरीफ, सफीक और साबिरा बेगम ने एकराय होकर घर के बाहर गालीगलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से प्रार्थिनी, फलक बानो, मुस्कान बानो, मोहम्मद कादिर और मोहम्मद आबिद को पीटा गया।
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