फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Differently-abled person dies after falling on the road upon alighting from a bus at Saini Crossing.

Kaushambi News: सैनी चौराहे पर बस से उतरते ही सड़क पर गिरे दिव्यांग की मौत

Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Differently-abled person dies after falling on the road upon alighting from a bus at Saini Crossing.
सैनी चौराहे पर दिव्यांग की मौत के बाद जुटी लोगों की भीड़। संवाद
सैनी चौराहे पर सोमवार दोपहर करीब एक बजे रोडवेज बस से उतरने के बाद सड़क पर गिरे दिव्यांग की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें सीएचसी सिराथू ले गई। डॉक्टर ने वहां मौत की पुष्टि की। चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है।
विज्ञापन

फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के बम्हरौली गांव निवासी इंद्रपाल (50) पैर से दिव्यांग थे। उनके गांव के बच्चा लाल ने बताया कि इंद्रपाल शुक्रवार सुबह फतेहपुर सीएमओ कार्यालय से दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाकर रोडवेज बस से सैनी चौराहे पहुंचे थे।
विज्ञापन

बस से उतरने के बाद घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय पुलिस टीम के साथ पहुंचे। एंबुलेंस से इंद्रपाल को सीएचसी सिराथू ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि दिव्यांग की हार्ट अटैक से मौत होने का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि परिजनों की ओर से पोस्टमार्टम के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed