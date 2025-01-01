Kaushambi News: सैनी चौराहे पर बस से उतरते ही सड़क पर गिरे दिव्यांग की मौत

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फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के बम्हरौली गांव निवासी इंद्रपाल (50) पैर से दिव्यांग थे। उनके गांव के बच्चा लाल ने बताया कि इंद्रपाल शुक्रवार सुबह फतेहपुर सीएमओ कार्यालय से दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाकर रोडवेज बस से सैनी चौराहे पहुंचे थे।बस से उतरने के बाद घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय पुलिस टीम के साथ पहुंचे। एंबुलेंस से इंद्रपाल को सीएचसी सिराथू ले गए।सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि दिव्यांग की हार्ट अटैक से मौत होने का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि परिजनों की ओर से पोस्टमार्टम के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।