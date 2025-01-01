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Kaushambi News: हेलमेट से हमला कर सराफा कारोबारी से करीब 5.25 लाख की लूट

Sat, 03 Oct 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:10 AM IST
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Bullion trader robbed of approximately 5.25 lakh after being attacked with a helmet.
घायल कारोबारी सुरेश चंद्र सोनी
कोखराज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात बाइक सवार तीन बदमाशों ने सराफा कारोबारी पर हेलमेट से हमला कर 20 ग्राम सोना, एक किलो चांदी का आभूषण, 20 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने वारदात के खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया है।
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मूरतगंज निवासी सुरेश चंद्र सोनी प्रतापगढ़ के अक्षयवटपुर कड़ा में सराफ की दुकान चलाते हैं। बृहस्पतिवार शाम वह दुकान बंद कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि प्रयागराज- कानपुर स्थित कोखराज टोल प्लाजा पार करते ही पीछे से आए लाल अपाचे बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने हेमलेट से उनके सिर पर हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गए और बदमाश आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
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पुलिस से पूछताछ में कारोबारी ने बताया कि घटना की सुबह उनका मोबाइल फोन घर पर छूट गया था। हमले के बाद वह प्राथमिक उपचार करा घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद कारोबारी बेटे संग रात करीब 10 बजे कोखराज थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी।
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पीड़ित के मुताबिक बैग में करीब 20 ग्राम सोना, एक किलो चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये (करीब 5.25 लाख रुपये का सामान) थे। घटना के बाद उन्होंने कोखराज थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

एसपी सत्यनारायण ने बताया कि सुरेश सोनी के साथ वारदात रात करीब आठ बजे हुई। करीब दस बजे सुरेश चंद्र सोनी ने घटना की सूचना दी थी। उनकी तहरीर के आधार पर कोखराज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। टोल प्लाजा के पास लगे सीसीटीवी में बदमाश दिखाई दिए हैं। अन्य प्वाइंट के भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।
-- सत्य नारायण, एसपी
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