Kaushambi News: दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को पीटकर घर से निकालने का आरोप

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पीड़िता के मुताबिक, 10 जुलाई 2026 को उसके पिता उन्हें समझाने ससुराल पहुंचे। आरोप है कि ससुरालियों ने उनके साथ भी मारपीट की और विवाहिता को उसके पिता के साथ मायके भेज दिया। एसपी के आदेश पर करारी पुलिस ने आरोपी सचिन, ससुर समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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थाना क्षेत्र के चक सैदलीपुर गांव निवासी आरती देवी पुत्री भोलानाथ ने ससुराल पक्ष पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी तहरीर में उसने बताया कि उसकी शादी पांच जून 2022 को हरियाणा प्रांत के चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा थाना क्षेत्र के गोपी गांव निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में तीन लाख रुपये और बुलेट की मांग करते हुए प्रताड़ित करते थे।