Kaushambi News: मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक का शव मिर्च के खेत में मिला

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कादिरपुर नेवादा निवासी किसान नन्हुक सिंह ने बताया कि उनका इकलौता बेटा नीरज सिंह (23) करीब तीन साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। पिछले एक सप्ताह से उसकी तबीयत अधिक खराब थी। बृहस्पतिवार को वह बेटे को मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए प्रयागराज ले गए थे। शाम को चारपहिया वाहन से घर लौटने के दौरान नीरज पिता का हाथ अचानक छुड़ाकर खेतों की ओर भाग गया। परिजनों ने पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका पता नहीं चला।आधी रात तक तलाश के बाद भी नहीं मिला सुरागपरिजनों ने गांव और आसपास के खेतों में आधी रात तक नीरज की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं मिला। शुक्रवार सुबह गांव के उत्तर दिशा में खेतों की ओर गए लोगों ने मिर्च के खेत में नीरज का शव पड़ा देखा। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रोने-बिलखने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।करंट लगने से मौत की आशंकाजिस खेत में शव मिला, वहीं विद्युत पोल लगा है और उससे 33 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। ऐसे में परिजन करंट की चपेट में आने की आशंका जता रहे हैं। पिता के मुताबिक नीरज के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन दोनों हथेलियां काली पड़ी थीं।एक सप्ताह पहले ही दिल्ली से घर ले आए थे पितानेवादा। मृतक नीरज के पिता नन्हुक ने बताया कि तीन साल से बेटे का मानसिक रोग का इलाज चल रहा था। बीच में दवा से उसे काफी आराम मिल गया तो वह कमाने दिल्ली चला गया था और वहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। लेकिन 10 दिन पहले उसकी तबीयत फिर से ज्यादा खराब हो गई तो जानकारी मिलने पर वह दिल्ली गये और एक सप्ताह पहले ही बेटे को लेकर घर लौटे हैं। प्रयागराज में मनोचिकित्सक से उसका इलाज करवा रहे थे।शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। इसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।शिवांक सिंह, सीओ चायल