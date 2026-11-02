Kaushambi News: ओसा मंडी में टूटी दीवार और हाईमास्ट लाइट हुई दुरुस्त
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Mon, 02 Nov 2026 11:45 PM IST
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ओसा स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति में अव्यवस्थाओं के संबंध में अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आए। मंडी परिसर की टूटी दीवार की मरम्मत कराई गई। खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट भी दुरुस्त कराई गईं। इससे किसानों और आढ़तियों को राहत मिली है।
कृषि उत्पादन मंडी समिति जिले की प्रमुख अनाज मंडी है। यहां किसान, आढ़ती और व्यापारी धान की खरीद-बिक्री करते हैं। इसके अलावा राजकीय धान क्रय केंद्र भी संचालित है। मंडी शुल्क देने के बाद भी लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। इस समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। 27 अक्तूबर दिन मंगलवार को ओसा मंडी की दीवार से झांकती अव्यवस्था शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी।
खबर छपने के बाद मंडी प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार कराया। दीवार की मरम्मत होने से परिसर की सुरक्षा बढ़ी है। आढ़तियों ने बताया कि टूटी दीवार से चोर धान की बोरियां और जरूरी सामान उठा ले जाते थे। बारिश में धान भीगने और नुकसान की समस्या पर भी खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद एसडीएम मंझनपुर राजकुमार मौर्या ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। हाईमास्ट लाइट ठीक होने से रात में भी मंडी परिसर में रोशनी रहती है। अब रात में भी तौल और अन्य कार्य हो रहे हैं।
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कृषि उत्पादन मंडी समिति जिले की प्रमुख अनाज मंडी है। यहां किसान, आढ़ती और व्यापारी धान की खरीद-बिक्री करते हैं। इसके अलावा राजकीय धान क्रय केंद्र भी संचालित है। मंडी शुल्क देने के बाद भी लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। इस समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। 27 अक्तूबर दिन मंगलवार को ओसा मंडी की दीवार से झांकती अव्यवस्था शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी।
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खबर छपने के बाद मंडी प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार कराया। दीवार की मरम्मत होने से परिसर की सुरक्षा बढ़ी है। आढ़तियों ने बताया कि टूटी दीवार से चोर धान की बोरियां और जरूरी सामान उठा ले जाते थे। बारिश में धान भीगने और नुकसान की समस्या पर भी खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद एसडीएम मंझनपुर राजकुमार मौर्या ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। हाईमास्ट लाइट ठीक होने से रात में भी मंडी परिसर में रोशनी रहती है। अब रात में भी तौल और अन्य कार्य हो रहे हैं।
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