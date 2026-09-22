Kaushambi News: बधाई मांगने गई किन्नर की गाड़ी रोककर तोड़फोड़, लॉकेट छीनने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:32 AM IST
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बधाई मांगने को लेकर दो किन्नरों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। एक ने दूसरे किन्नर और उसके साथियों पर गाड़ी रोककर तोड़फोड़ करने, गालीगलौज और सोने का लॉकेट छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है।
करारी के पथराकला निवासी काजल तिवारी पत्नी गर्ग तिवारी किन्नर ने तहरीर में बताया कि वह करीब 22 वर्षों से पश्चिमशरीरा, महेवाघाट और सरायअकिल क्षेत्र में शिष्यों व नातियों के साथ बधाई मांगती हैं। आरोप है कि 19 सितंबर को पश्चिमशरीरा निवासी राहुल उर्फ रोशनी किन्नर ने फोन कर क्षेत्र में बधाई मांगने से मना किया और धमकी दी।
काजल के मुताबिक रविवार को वह शिष्यों के साथ अंधावा गांव गई थीं। लौटते समय राहुल ने पांच-छह साथियों के साथ गाड़ी रोक ली। आरोप है कि गाड़ी में तोड़फोड़ और गालीगलौज करते हुए सोने का लॉकेट छीन लिया गया। थाना प्रभारी बैकुंठ नाथ पांडे ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
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करारी के पथराकला निवासी काजल तिवारी पत्नी गर्ग तिवारी किन्नर ने तहरीर में बताया कि वह करीब 22 वर्षों से पश्चिमशरीरा, महेवाघाट और सरायअकिल क्षेत्र में शिष्यों व नातियों के साथ बधाई मांगती हैं। आरोप है कि 19 सितंबर को पश्चिमशरीरा निवासी राहुल उर्फ रोशनी किन्नर ने फोन कर क्षेत्र में बधाई मांगने से मना किया और धमकी दी।
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काजल के मुताबिक रविवार को वह शिष्यों के साथ अंधावा गांव गई थीं। लौटते समय राहुल ने पांच-छह साथियों के साथ गाड़ी रोक ली। आरोप है कि गाड़ी में तोड़फोड़ और गालीगलौज करते हुए सोने का लॉकेट छीन लिया गया। थाना प्रभारी बैकुंठ नाथ पांडे ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
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