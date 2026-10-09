10 बजे खुला ब्लॉक: अधिकारी नदारद, फरियादी रहे परेशान

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क्षेत्र के बाबूलाल, रामदयाल, कृपा शंकर, बृजेश कुमार और विश्वनाथ ने बताया कि वह सुबह करीब 10 बजे ब्लॉक कार्यालय पहुंच गए थे। उस समय कार्यालय में सिर्फ एक बाबू मौजूद मिला। अधिकारियों के न पहुंचने से ग्रामीण अपनी समस्याएं बताने के लिए इंतजार करते रहे। फरियादियों का आरोप है कि आए दिन अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। इससे दूरदराज से आने वाले ग्रामीणों को परेशानी होती है और उन्हें बिना समाधान के लौटना पड़ता है। सुरेश राय खंड विकास अधिकारी ने बताया कि दो ब्लॉकों का चार्ज होने की वजह से कभी-कभी ऐसी समस्या आती है। यदि कोई अन्य अधिकारी भी मौके पर नहीं मिला था, तो इसकी जांच कराई जाएगी। लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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आकांक्षी विकासखंड कौशाम्बी में शासन की योजनाओं के बावजूद अधिकारियों की समय से मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यालय खुलने का समय सुबह 10 बजे निर्धारित है लेकिन बृहस्पतिवार को संवाद न्यूज एजेंसी की पड़ताल में निर्धारित समय पर कई अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। इससे अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे ग्रामीणों को इंतजार करना पड़ा।