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सिराथू कस्बे के वार्ड नंबर एक नया नगर निवासी नीरज निर्मल (40)लॉन्ड्री चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके छोटे भाई अंशु निर्मल ने बताया कि शनिवार शाम नीरज सैनी कोतवाली में तैनात आरक्षी हर्षित मिश्रा के परिवार को भदोही छोड़ने गए थे। वहां से मोहल्ले के साथी सुधीर के साथ कार से लौट रहे थे। हंडिया के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में नीरज की मौत हो गई और चोट लगने से सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए।दो बेटों के सिर से उठा पिता का सायानीरज तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई धीरज और छोटे भाई अंशु हैं। नीरज के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रितिक 16 वर्ष और छोटा जानू 12 वर्ष का है। पत्नी कल्पना देवी ने बताया कि नीरज देर रात तक आने की बात कहकर घर से निकले थे। उन्हें क्या पता था कि अब वह कभी लौटकर नहीं आएंगे।हादसे की सूचना मिलने पर पत्नी कल्पना देवी और मां रीना देवी बदहवास हो गईं। परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।