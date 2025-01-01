Kaushambi News: दस वर्षीय बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Mon, 30 Nov 2026 01:02 AM IST
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सराय अकिल थाना क्षेत्र में दस वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बच्चे का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद पिता ने पुलिस से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।
करारी के म्योहर गांव निवासी अनिल पुत्र सुबालाल के अनुसार, उनका बेटा अविनाश (10) 24 नवंबर को अपनी बुआ के गांव बरई बंधवा गया था। वहां से वह बुआ के बेटे की बरात में शामिल होकर सराय अकिल थाना क्षेत्र के घासी राम का पुरवा गया था।
पिता के मुताबिक, चार बजे तक बच्चा स्वस्थ था और अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि महुआ के पेड़ के पास एक बच्चा संदिग्ध हालात में अचेत पड़ा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अविनाश की पहचान की।
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परिजन बच्चे को इलाज के लिए बेनीराम कटरा स्थित अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सराय अकिल और प्रयागराज के अस्पताल में भी उसे मृत बताया गया। परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया।
अब पिता ने आशंका जताई है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।
वर्जन
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मामला संज्ञान में आया है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होते ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
-- डॉ. अमित पाल, जिलाधिकारी
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करारी के म्योहर गांव निवासी अनिल पुत्र सुबालाल के अनुसार, उनका बेटा अविनाश (10) 24 नवंबर को अपनी बुआ के गांव बरई बंधवा गया था। वहां से वह बुआ के बेटे की बरात में शामिल होकर सराय अकिल थाना क्षेत्र के घासी राम का पुरवा गया था।
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पिता के मुताबिक, चार बजे तक बच्चा स्वस्थ था और अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि महुआ के पेड़ के पास एक बच्चा संदिग्ध हालात में अचेत पड़ा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अविनाश की पहचान की।
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परिजन बच्चे को इलाज के लिए बेनीराम कटरा स्थित अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सराय अकिल और प्रयागराज के अस्पताल में भी उसे मृत बताया गया। परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया।
अब पिता ने आशंका जताई है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।
वर्जन
मामला संज्ञान में आया है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होते ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।