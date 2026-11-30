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सरायअकिल के हासिमपुर किनार गांव निवासी अबरार शनिवार को पत्नी मशरूम निशा (50), बेटे इरफान और दो अन्य बच्चों के साथ बाइक से रिश्तेदारी में चायल जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे तहसील गेट के पास पीछे से आए बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पांचों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी मौके से भाग निकला।स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को चायल सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में मशरूम निशा को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां से उन्हें एसआरएन अस्पताल प्रयागराज भेजा गया। वहां देर रात उनकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में मातम छा गया। थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।