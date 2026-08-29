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Kaushambi News: अलवारा झील का बढ़ा दायरा, सैकड़ों बीघे धान की फसल जलमग्न

Sat, 29 Aug 2026 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:21 AM IST
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Alwara Lake expands; hundreds of bighas of paddy crop submerged.
महेवाघाट के अलवारा क्षेत्र में पानी में डूबे धान के खेत को दिखाते किसान। संवाद
पखवाड़े भर से हो रही बारिश से अलवारा झील का जलस्तर बढ़ गया है। इससे किसानों की सैकड़ों बीघे धान की फसल जलमग्न हो गए है। फसलें सड़ने की कगार पर आ गई हैं।
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किसान मनभूषण सिंह, राहुल सिंह, शिवपूजन, केशव लाल, संजय और रामपाल का कहना है कि बारिश में क्षेत्र के दर्जनों गांवों का पानी बहकर अलवारा झील में पहुंचता है। इस बार लगातार बारिश के कारण झील का जलस्तर काफी बढ़ गया और पानी किनारे के खेतों तक फैल गया। धान की फसल का बड़ा हिस्सा कई दिनों से पानी में डूबा है।
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नाले में रुकावट से नहीं निकल पा रहा पानी
किसानों के अनुसार, खेतों का अतिरिक्त पानी यमुना नदी की ओर निकालने के लिए नाला बनाया गया है। आरोप है कि नाले में जगह-जगह रुकावट है। इस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। किसानों ने प्रशासन से नाले को साफ कराने की मांग की है ताकि पानी में डूबी धान की फसल को और नुकसान से बचाया जा सके। जिला कृषि अधिकारी शिव शंकर ने बताया कि पानी के कारण खराब हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
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