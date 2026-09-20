Kaushambi News: घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:26 AM IST
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गिराजू गांव में शनिवार शाम घर के अंदर 25 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। घटना के समय युवक घर में अकेला था।
पुलिस के अनुसार दीपक के पिता रामभवन की पहले ही मौत हो चुकी है। उसकी मां की तबीयत खराब चल रही है। मां के इलाज के लिए दीपक का एक भाई और बहन कानपुर गए हुए थे। घर पर दीपक ही रुका था। शनिवार शाम पड़ोस का एक युवक किसी काम से उसके घर पहुंचा। अंदर दीपक को फंदे से लटका देखकर उसने परिजनों और पुलिस को सूचना दी।
जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने मां और कानपुर गए भाई-बहन को भी घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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इंस्पेक्टर बैकुंठ नाथ पांडे ने बताया कि युवक के फंदे से लटकने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस के अनुसार दीपक के पिता रामभवन की पहले ही मौत हो चुकी है। उसकी मां की तबीयत खराब चल रही है। मां के इलाज के लिए दीपक का एक भाई और बहन कानपुर गए हुए थे। घर पर दीपक ही रुका था। शनिवार शाम पड़ोस का एक युवक किसी काम से उसके घर पहुंचा। अंदर दीपक को फंदे से लटका देखकर उसने परिजनों और पुलिस को सूचना दी।
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जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने मां और कानपुर गए भाई-बहन को भी घटना की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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इंस्पेक्टर बैकुंठ नाथ पांडे ने बताया कि युवक के फंदे से लटकने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।