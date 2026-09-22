Kaushambi News: कौशाम्बी में रोका गया अली अहमद का काफिला, रूटीन चेकिंग के बाद पुलिस ने प्रयागराज के लिए किया रवाना

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अली अहमद को प्रयागराज के करेली थाने में हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में पीड़ित अफजल ने अली अहमद, असद समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।पुलिस ने स्पष्ट किया कि काफिले को रोकना कोई पूर्व नियोजित कार्रवाई नहीं थी। पुलिस के मुताबिक वाहनों की रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान अली का काफिला वहां से गुजरा इस पर वाहनों की जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद काफिले को प्रयागराज की ओर रवाना कर दिया गया।