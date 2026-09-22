Kaushambi News: कौशाम्बी में रोका गया अली अहमद का काफिला, रूटीन चेकिंग के बाद पुलिस ने प्रयागराज के लिए किया रवाना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल से प्रयागराज लाए जाने के दौरान सोमवार को कौशाम्बी में उसके काफिले को पुलिस ने रोक लिया। काफिले में शामिल वाहनों की पुलिस ने गहन जांच-पड़ताल की। इसके बाद सभी वाहनों को आगे जाने दिया गया।
अली अहमद को प्रयागराज के करेली थाने में हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में पीड़ित अफजल ने अली अहमद, असद समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि काफिले को रोकना कोई पूर्व नियोजित कार्रवाई नहीं थी। पुलिस के मुताबिक वाहनों की रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान अली का काफिला वहां से गुजरा इस पर वाहनों की जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद काफिले को प्रयागराज की ओर रवाना कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अली अहमद को प्रयागराज के करेली थाने में हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में पीड़ित अफजल ने अली अहमद, असद समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने स्पष्ट किया कि काफिले को रोकना कोई पूर्व नियोजित कार्रवाई नहीं थी। पुलिस के मुताबिक वाहनों की रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान अली का काफिला वहां से गुजरा इस पर वाहनों की जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद काफिले को प्रयागराज की ओर रवाना कर दिया गया।
विज्ञापन