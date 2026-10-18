Kaushambi News: ससुराल पहुंचकर पति को धमकाने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी

विज्ञापन

युवती के अनुसार, युवक ने करीब दो वर्ष पहले शादी का वादा किया था। पांच मार्च 2024 को उसने फोन कर बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वह शादी का भरोसा देकर लगातार शोषण करता रहा। युवती की शादी छह जुलाई 2026 को एयरपोर्ट कोतवाली क्षेत्र में हुई। आरोप है कि शादी के छह दिन बाद सूरज उसके ससुराल पहुंचा। वहां उसने युवती के पति को जान से मारने की धमकी दी।इस धमकी के बाद पति ने युवती को छोड़ दिया और दहेज का सामान लौटा दिया। युवती ने युवक पर अपने चचेरे भाई से मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।