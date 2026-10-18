Kaushambi News: अधेड़ को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

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अमहा गांव निवासी रामस्वरूप के परिवार की एक बुजुर्ग महिला का निधन हो गया था। शनिवार शाम करीब तीन बजे गांव के बाहर खेत में अंतिम संस्कार के लिए मिट्टी देने का कार्यक्रम चल रहा था। रामस्वरूप भी इसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था।आरोप है कि रास्ते में उसकी बाइक गांव के एक व्यक्ति की बाइक से टकरा गई। इस मामूली टक्कर के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद रामस्वरूप वहां से चला गया था। कुछ देर बाद चार-पांच लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और रामस्वरूप की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में रामस्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गया।मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायल रामस्वरूप को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज भेजा। पुलिस ने तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोखराज थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित रामस्वरूप उर्फ छनना को चोटें आई हैं। उसका इलाज पीएचसी मूरतगंज में चल रहा है।थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने आगे बताया कि घटना के बाद से आरोपी भोला पुत्र अदालती अपने दो लड़कों के साथ फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।