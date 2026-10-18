फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   6.29 crore spent... yet roadways buses do not reach Parsara bus stand

Kaushambi News: 6.29 करोड़ खर्च... फिर भी परसरा बस अड्डे पर नहीं पहुंचती रोडवेज बसें

Sun, 18 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
6.29 crore spent... yet roadways buses do not reach Parsara bus stand
लाल चन्द्र राही, भरवारी। - फोटो : shiv tripathi
यात्रियों की सुविधा के लिए परसरा में करीब 6.29 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए बस अड्डे का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। रोडवेज बसें परिसर के अंदर जाने के बजाय हाईवे पर ही रुककर सवारियां बैठाती हैं और प्रयागराज के लिए रवाना हो जाती हैं। सड़क दुरुस्त न होने के कारण बसों का संचालन बस अड्डे से शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में यात्रियों को सड़क के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। इससे हादसे का खतरा भी बना रहता है।
विज्ञापन

बस अड्डा बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि यहां बसों का ठहराव होगा और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर बस पकड़ने की सुविधा मिलेगी लेकिन बसों के परिसर में न पहुंचने से यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बस अड्डे का उपयोग नहीं होने से सरकारी धन के सदुपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन

बस अड्डे का हो इस्तेमाल, मिले सुविधा
स्थानीय निवासी विकास, राहुल, नंदलाल और सुनील कुमार का कहना है कि जब करोड़ों रुपये खर्च करके बस अड्डा बनाया गया है तो रोडवेज बसों का संचालन भी यहीं से होना चाहिए। बसों के अंदर नहीं आने से यात्रियों को परेशानी होती है। अधिकारियों को बसों का ठहराव सुनिश्चित कराना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बस अड्डे का निर्माण यात्रियों की सुविधा के लिए कराया गया है लेकिन बसें अंदर नहीं आतीं। सड़क किनारे इंतजार करने से हादसे का खतरा बना रहता है। अधिकारियों को इस समस्या का समाधान कराना चाहिए।
--दीपक पांडेय, भरवारी
बस अड्डा बनने के बाद लोगों को सहूलियत मिलने की उम्मीद थी। बसें नहीं आने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। संबंधित अधिकारियों को बसों का ठहराव सुनिश्चित कराना चाहिए।

-- लाल चंद्र राही
वर्जन::
बस अड्डे पर साफ-सफाई और समय सारिणी लगवाने के साथ बसों को परिसर के अंदर से यात्रियों को बैठाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जल्द ही स्टैंड परिसर में बसें रुकने लगेंगी।
-- गंगा शंकर शर्मा, डिपो प्रभारी, मंझनपुर

लाल चन्द्र राही, भरवारी।

लाल चन्द्र राही, भरवारी।- फोटो : shiv tripathi

लाल चन्द्र राही, भरवारी।

लाल चन्द्र राही, भरवारी।- फोटो : shiv tripathi

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed