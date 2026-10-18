Kaushambi News: दुर्गा पूजा देखने गए युवक की करंट से झुलसकर मौत

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चरवा कोतवाली क्षेत्र के कठरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार पटेल (22) बचपन से अपने ननिहाल मुरादपुर में रहता था। उसके मामा श्रीकांत ने बताया कि शुक्रवार देर शाम गांव स्थित दुर्गा पूजा देखने गया था। इसी दौरान पंडाल में राजेंद्र का हाथ ऊपर से गुजरे बिजली के तार में फंस गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया।घटना की जानकारी पाकर परिजन इलाज के लिए तिल्हापुर मोड़ बाजार स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सको ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर उसकी मां शीला देवी अस्पताल पहुंचीं। परिजन शव लेकर कठरा गांव लौट आए। इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।