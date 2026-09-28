Kaushambi News: चोरी के मोबाइल व नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार, 17 वारंटी भी दबोचे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
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अपराधियों और वांछित आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। सरायअकिल पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो मोबाइल और 700 रुपये बरामद किए। वहीं जिले के अलग-अलग थानों की पुलिस ने 17 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस तरह कुल 18 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा।
सरायअकिल पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर को पिपरी के आलमपुर निवासी श्याम बाबू गुप्ता ने तहरीर दी थी कि सरायअकिल के कोटिया गांव स्थित मकान से रजनीश ने दो मोबाइल, नकदी और चांदी की पायल चोरी कर ली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जयंतीपुर निवासी रजनीश पांडेय को गिरफ्तार कर लिया।
उसके कब्जे से दो मोबाइल बरामद हुए। इसके अलावा मंझनपुर, कौशाम्बी, पश्चिम शरीरा, महेवाघाट, सरायअकिल, चरवा, पिपरी, कोखराज और सैनी थाने की पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 17 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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सरायअकिल पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर को पिपरी के आलमपुर निवासी श्याम बाबू गुप्ता ने तहरीर दी थी कि सरायअकिल के कोटिया गांव स्थित मकान से रजनीश ने दो मोबाइल, नकदी और चांदी की पायल चोरी कर ली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जयंतीपुर निवासी रजनीश पांडेय को गिरफ्तार कर लिया।
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उसके कब्जे से दो मोबाइल बरामद हुए। इसके अलावा मंझनपुर, कौशाम्बी, पश्चिम शरीरा, महेवाघाट, सरायअकिल, चरवा, पिपरी, कोखराज और सैनी थाने की पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 17 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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