Kaushambi News: रोजगार मेले में 72 युवाओं का चयन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:41 AM IST
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कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्र बेनीराम कटरा परिसर में मंगलवार को जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 162 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से पांच कंपनियों ने 72 युवाओं का चयन किया।
एसआईएस सिक्योरिटी ने 12, शिवशक्ति बायोटेक ने 10, लिफट लाइफ ने 20, रोहित हाईब्रिड सीड्स ने आठ और टाटा फिएट ने 22 अभ्यर्थियों का चयन किया। शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि जितेंद्र सोनकर ने फीता काटकर किया।
अधिकारियों ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला एमआईएस प्रबंधक दीपक मौर्य, वरिष्ठ सहायक विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे।
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एसआईएस सिक्योरिटी ने 12, शिवशक्ति बायोटेक ने 10, लिफट लाइफ ने 20, रोहित हाईब्रिड सीड्स ने आठ और टाटा फिएट ने 22 अभ्यर्थियों का चयन किया। शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि जितेंद्र सोनकर ने फीता काटकर किया।
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अधिकारियों ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला एमआईएस प्रबंधक दीपक मौर्य, वरिष्ठ सहायक विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे।
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