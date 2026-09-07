फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Youth drowns while bathing in canal after drinking with friends.

Kasganj News: दोस्तों के साथ शराब पीकर नहर में नहा रहा युवक डूबा

Mon, 07 Sep 2026 11:17 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Youth drowns while bathing in canal after drinking with friends.
फोटो26लापता युवक इसरार खान  का फोटो। स्रोत:परिजन
कासगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र में ततारपुर कॉलोनी का एक युवक दोस्तों के साथ पर शराब पीने के बाद हजारा नहर में नहा रहा युवक काली नदी के तेज बहाव में डूब गया। युवक की तलाश के लिए प्रशासन जुटा हुआ है।
विज्ञापन

ततारपुर निवासी सलीम ने बताया कि रविवार शाम उसका 20 वर्षीय भाई अलीम पुत्र इसरार खान दोस्तों के साथ हजारा नहर के किनारे शराब पी रहा था।
इस दौरान उसने नहर में दो बार छलांग लगाई और नहाते समय काली नदी की ओर जाने वाली तेज धारा की चपेट में आकर गहरे पानी में डूब गया।
खबर मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया। आनन-फानन में परिजन और तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। परिजन ने तत्काल घटना की जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू कराई लेकिन रात के अंधेरे और पानी के तेज बहाव के कारण सफलता हाथ नहीं लगी।
विज्ञापन

रविवार रात तक पता न चलने पर सोमवार को प्रशासन ने एटा से पीएसी फ्लड यूनिट की टीम को बुलाया। पीएसी जवानों ने नदी में उतरकर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed