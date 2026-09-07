Kasganj News: लहरा से बघेला मार्ग पर चलना हुआ दूभर

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इस खराब सड़क के कारण स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और बुजुर्गों को अस्पताल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति से परेशान लहरा और बघेला पुख्ता के ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क का निरीक्षण कर इसे पक्का बनवाने या इसकी मरम्मत कराने की मांग की है। मांग करने वालों में विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, गोपाल, उत्कर्ष सहित तमाम ग्रामीण शामिल हैं।- कई बार सड़क की मरम्मत के लिए शिकायत की है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। - प्रेमपाल, ग्रामीण- लहरा से बघेला को जोड़ने की यह मुख्य सड़क है। हर वर्ष गंगा का पानी बढ़ने पर सड़कें पानी में डूब जाती हैं। शीघ्र सड़क सही कराई जाए। - सोनू गुप्ता, ग्रामीणवर्जन-सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव कई बार भेजा जा चुका है। बजट मिलने पर सड़क निर्माण कराया जाएगा। - विनीता, प्रधान प्रशासक, बघेला