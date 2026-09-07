Kasganj News: अनुमति 25 की, काट डाले 30 से ज्यादा पेड़

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नगला डुकरिया में ब्रह्मसिंह का आम का बाग है। उनके बाग में सोमवार को लकड़ी ठेकेदार ओमवीर सिंह निवासी अतमदगंज मारहरा और पवन कासगंज की ओर से आम के पेड़ों की कटाई की जा रही थी। ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उनमें नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों ने पेड़ों के कटान पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए तो ठेकेदार ने 25 पेड़ों की अनुमति होने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने 25 पेड़ काटने की वन विभाग से अनुमति ली थी, लेकिन मौके पर 30 से ज्यादा पेड़ों का कटान किया गया। वहीं, उन्होंने हरे पेड़ काटने की अनुमति देने पर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों के विरोध जताने पर मामला वन विभाग तक पहुंच गया है। मामले में बाग स्वामी बह्मसिंह का कहना है कि आम के बाग में फल आने कम हो गए थे। वहीं, बंदरों का इलाके में आतंक बढ़ता जा रहा था इसलिए वन विभाग से अनुमति लेकर ही पेड़ की कटाई कराई गई है। निर्धारित संख्या से अधिक पेड़ काटने के आरोप निराधार है।वर्जन :25 पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। यदि इससे अधिक पेड़ काटे गए हैं तो रेंजर को मौके पर भेजकर जांच कराएंगे। यदि अनुमति से अधिक पेड़ कटे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। - संजीव कुमार, डीएफओरिपोर्ट : अभिषेक भारद्वाज