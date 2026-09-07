Kasganj News: नगला शंकर में बाबा मंदिर तक बनेगी सड़क
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:19 PM IST
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कासगंज। सोरोंजी विकास खंड क्षेत्र के नगला शंकर गांव में बाबा मंदिर तक सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से 77 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क बनने से मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ ग्रामीणों को भी आवागमन में सहूलियत मिलेगी।
गांव में बाबा मंदिर तक जाने वाला मार्ग लंबे समय से जर्जर है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। बारिश के दौरान रास्ते में जलभराव और कीचड़ होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। ग्रामीण दिनेश कुमार ने बताया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने पर भी रास्ता असुविधाजनक हो जाता है।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से सड़क निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को बेहतर मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इससे गांव के लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा।
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जेई प्रवीन कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण पर77 लाख रुपये की लागत आएगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्ग की स्थिति में सुधार होने के साथ क्षेत्र में आवागमन भी सुगम होगा।
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गांव में बाबा मंदिर तक जाने वाला मार्ग लंबे समय से जर्जर है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। बारिश के दौरान रास्ते में जलभराव और कीचड़ होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। ग्रामीण दिनेश कुमार ने बताया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने पर भी रास्ता असुविधाजनक हो जाता है।
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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से सड़क निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को बेहतर मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इससे गांव के लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा।
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जेई प्रवीन कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण पर77 लाख रुपये की लागत आएगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्ग की स्थिति में सुधार होने के साथ क्षेत्र में आवागमन भी सुगम होगा।