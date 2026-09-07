Kasganj News: नगला शंकर में बाबा मंदिर तक बनेगी सड़क

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गांव में बाबा मंदिर तक जाने वाला मार्ग लंबे समय से जर्जर है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। बारिश के दौरान रास्ते में जलभराव और कीचड़ होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। ग्रामीण दिनेश कुमार ने बताया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने पर भी रास्ता असुविधाजनक हो जाता है।ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से सड़क निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को बेहतर मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इससे गांव के लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा।जेई प्रवीन कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण पर77 लाख रुपये की लागत आएगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्ग की स्थिति में सुधार होने के साथ क्षेत्र में आवागमन भी सुगम होगा।