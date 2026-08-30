Kasganj News: नाबालिग की खरीद-फरोख्त करने वाले दो आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

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एसपी ओपी सिंह ने बताया कि सोरोंजी कोतवाली में एक नाबालिग को शादी के नाम पर ले जाकर बेचने के मामले में पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस टीम ने शनिवार को हरियाणा में दबिश दी। पुलिस ने हरियाणा में मुनीरगढ़ी थाना चांदहट जिला पलवल निवासी आरोपी देवेंद्र और उसकी एक महिला सहयोगी को अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम दोनों को गिरफ्तार करके रविवार को ले आई। कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।आपसी संघर्ष में मोर मराकासगंज। थाना अमांपुर क्षेत्र के गांव जाटऊ में रविवार शाम करीब 6 बजे दो मोरों के बीच लड़ाई हो गई। इसमें एक मोर मर गया। राष्ट्रीय पक्षी की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हलचल मच गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक को भी बुलाया गया। पशु चिकित्सक ने मृत मोर की जांच की, जिसके बाद वन विभाग की टीम शव को अपने साथ ले गई। सहावर के वन रेंजर विवेक कुमार यादव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दो मोरों के बीच आपस में संघर्ष हुआ था। इसमें एक मोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सोमवार को मृत मोर के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शव को दफनाया जाएगा।