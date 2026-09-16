Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:42 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:42 PM IST
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वृहद दीप प्रज्ज्वलन
- शाम 6 बजे मोदी सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत हरि की पौड़ी परिक्रमा मार्ग पर वृहद दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सूर्यकुंड पर दीपदान और महाआरती आज
- शाम 6:30 बजे तीर्थनगरी के सूर्यकुंड पर भव्य दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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- शाम 6 बजे मोदी सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत हरि की पौड़ी परिक्रमा मार्ग पर वृहद दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सूर्यकुंड पर दीपदान और महाआरती आज
- शाम 6:30 बजे तीर्थनगरी के सूर्यकुंड पर भव्य दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।