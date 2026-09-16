फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Youth found injured in field dies during treatment

Kasganj News: खेत में घायल मिले युवक की इलाज के दौरान मौत

Wed, 16 Sep 2026 10:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Youth found injured in field dies during treatment
फोटो58सोरोंजी क्षेत्र में बाजरा के खेत में घायल मिले युवक के बारे में जानकारी करते एसपी ओपी
फोटो- 58
विज्ञापन

-गोगामेड़ी की जात करने की बात कहकर चार दिन पहले निकला था युवक
-प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस, शरीर पर मिले चोटों के निशान, जांच जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
कासगंज। सोरोंजी क्षेत्र के गांव पैसोई निवासी युवक बुधवार की सुबह गोरहा नहर के पास बाजरा के खेत में घायल मिला। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे। वह चार दिन पहले गोगामेड़ी की जात करने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गांव पैसाेई निवासी मुकेश यादव (30) पुत्र स्व. विजय सिंह चार दिन पहले गोगामेड़ी की जात करने की बात कहकर घर से गए थे। गांव के अलवर सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह गोरहा चौकी क्षेत्र में एक निजी अस्पताल के सामने बाजरा के खेत में युवक घायल अवस्था में मिला। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे।
विज्ञापन

उसे घायल देखकर मौके पर भीड़ जुट गई। गांव के प्रधान ने इसकी सूचना फोन पर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर एसपी ओपी सिंह और सीओ सदर आंचल चौहान फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। खेत में आसपास से साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी ओपी सिंह ने बताया कि गहनता से घटनास्थल का मुआयना किया गया है। मृतक ने घायल अवस्था में पुलिस को कुछ अहम बातें बताई थीं, जिनके आधार पर छानबीन की जा रही है। मामले में युवक के परिजन से भी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर ऊपरी चोट के निशान पाए गए हैं। थाने के रिकॉर्ड से पता चला है कि मृतक का अपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर गहराई से जांच कर रही है। परिजन से तहरीर लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौत की असल वजह पता करने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


--------------------------
मोबाइल गिरवीं रखकर गया था मुकेश
पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के परिजन ने बताया कि मुकेश खेती किसानी करता था। वह अपना मोबाइल गांव में गिरवीं रखकर जात करने गया था। वह चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी मौत के बाद मां भूरी देवी सहित अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed