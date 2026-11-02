Kasganj News: वायरल फीवर का प्रकोप, 50 मरीजों का परीक्षण

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शिविर में मलेरिया के 15 और डेंगू के 15 सैंपल लेकर जांच की गई। राहत की बात यह रही कि सभी 30 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आईं। एमओआईसी शिव कुमार राजपूत ने बताया कि मोहल्ले में बुखार और जुकाम से पीड़ित लोगों की सूचना मिलने पर टीम भेजकर शिविर लगवाया गया। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं।लोगों को घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, साफ-सफाई रखने और मच्छरों से बचाव की सलाह दी गई है। लगातार बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की।