फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Monika and Khushboo dominate the race, emerge as block champions

Kasganj News: दौड़ में मोनिका और खुशबू का दबदबा, बनीं ब्लॉक चैंपियन

Mon, 02 Nov 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Monika and Khushboo dominate the race, emerge as block champions
फोटो 01 छू लिया जीत का  पालागंजडुंडवारा में कबड्डी के मैदान में जीत के लिए खिलाड़ियों ने पूरा
कासगंज। गंजडुंडवारा स्थित यूबीएच एकेडमी में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय परिषदीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार अहिरवार, जिला समन्वयक सुनील यादव और जिला व्यायाम शिक्षक राजेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।
इसके बाद बच्चों ने मनमोहक सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अतिथियों ने ध्वजारोहण कर और हरी झंडी दिखाकर 100 मीटर प्राथमिक बालिका दौड़ के साथ प्रतियोगिताओं का आगाज किया।
विज्ञापन

ट्रैक और फील्ड के मुकाबलों में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्राथमिक बालक वर्ग की 50 व 100 मीटर दौड़ में कंचनपुर के गौरव नागर और 200 मीटर में नगला लच्छी के नितिन प्रथम रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्राथमिक बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में बहादुरनगर की सृष्टि ने बाजी मारी जबकि धनसिंहपुर की मोनिका ने 100 और 200 मीटर दौड़ जीतकर अपनी चमक बिखेरी।
जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर में बहादुरनगर के प्रेमचंद्र, 200 मीटर में बमनपुरा के प्रशांत और 400 मीटर दौड़ में बहादुरनगर के प्रशांत अव्वल रहे। वहीं, जूनियर बालिका वर्ग की 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में बहादुरनगर की खुशबू ने पहला स्थान पाकर अपनी उत्कृष्टता साबित की।
शानदार प्रदर्शन के दम पर प्राथमिक बालिका वर्ग में धनसिंहपुर की मोनिका और जूनियर बालिका वर्ग में बहादुरनगर की खुशबू ने दौड़ की तीनों स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल कर ब्लॉक चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।
कार्यक्रम के अंत में बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य अतिथियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस सफल आयोजन में ब्लॉक पीटीआई मुनेश राजपूत सहित विभिन्न शिक्षक-शिक्षिकाओं ने निर्णायक रहे।

---------------------
कबड्डी व अन्य में ये रहे विजेता
कबड्डी के रोमांचक मुकाबलों में प्राथमिक बालक वर्ग से नागर कंचनपुर और बालिका वर्ग से धनसिंहपुर की टीम विजेता रही। जूनियर बालक वर्ग में बमनपुरा तथा बालिका वर्ग में अल्हेपुर की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं, जूनियर बालक लंबी कूद में रसूलपुर अरोरा के वासुदेव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed