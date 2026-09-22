Kasganj News: जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे... व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ खाकर दी जान

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कासगंज। आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने सोमवार की देर शाम रेलवे क्रॉसिंग के पास विषाक्त पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान मंगलवार की दोपहर युवक की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि पत्नी और उसके प्रेमी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है।आवास विकास कॉलोनी में सेक्टर एक निवासी प्रदीप कुमार (45) पुत्र अंगद सिंह लैब केमिस्ट थे। वह दूध डेयरी प्लांटों में निजी तौर पर लैब में टेस्टिंग का काम किया करते थे। उनके छोटे भाई अमित यादव की पत्नी अनीता ने बताया कि युवक के साथ दूध डेयरी में काम करने वाले एक व्यक्ति से उनकी पत्नी के प्रेम संबंध हो गए।आरोप है कि दो महीने पहले उनकी पत्नी घर का सामान और छोटे बेटे (11) को साथ लेकर प्रेमी के पास रहने बुलंदशहर चली गई। जबकि बड़ा बेटा (14) युवक के साथ रह रहा था। बुलंदशहर जाने के बाद दोनों मिलकर युवक को फोन काॅल कर प्रताड़ित करते थे।युवक ने उसका घर बर्बाद होने का हवाला देकर पत्नी और उसके प्रेमी से काफी गुहार लगाई लेकिन दोनों नहीं माने।