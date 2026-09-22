Kasganj News: तालाब बना कूड़ाघर, फैली दुर्गंध और बीमारियों का खतरा

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स्थानीय निवासी असलम, रवि, रफीक और मुन्ना लाल ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि तालाब और उसके आसपास नियमित सफाई न होने से कूड़ा जमा हो गया है। गंदगी के कारण इलाके में मच्छरों का भयंकर प्रकोप बढ़ गया है, जिससे संक्रामक बीमारियों के तेजी से फैलने की गंभीर आशंका बनी हुई है।निवासियों का आरोप है कि बार-बार नगर पंचायत में शिकायत करने के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से मांग की है कि तालाब और आसपास के क्षेत्र की तत्काल प्रभाव से मुकम्मल सफाई कराई जाए। साथ ही बीमारियों से बचाव के लिए नियमित कूड़ा उठान और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए दवा का छिड़काव जल्द से जल्द कराया जाए।क्या बोले लोग :तालाब के आसपास काफी समय से कूड़ा जमा है। इससे लगातार दुर्गंध आती रहती है और मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई नहीं कराई गई। - शाहरुख खानतालाब में कूड़ा जमा होने से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। बदबू और मच्छरों की समस्या के कारण घरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है। जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करानी चाहिए। - साजिव