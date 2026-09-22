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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Banking services may face disruptions; wrap up your work within three days.

Kasganj News: बैंकिंग सेवाओं पर लग सकता है ब्रेक, तीन दिन में निपटा लें काम

Tue, 22 Sep 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:39 PM IST
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Banking services may face disruptions; wrap up your work within three days.
फोटो 22 कासगंज भारतीय स्टेट बैंक शाखा। स्रोत: संवाद
कासगंज। 26 और 27 सितंबर के सप्ताहांत व अन्य अवकाशों के ठीक बाद, 28 सितंबर से बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। लगातार छुट्टियों और इस हड़ताल के बीच ग्राहकों को अपने बैंकिंग कार्य पूरे करने के लिए केवल तीन ही कार्यदिवस मिल पाएंगे।
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जिलेभर में विभिन्न बैंकों की कुल 102 शाखाएं संचालित हैं, जिनमें लगभग 15 लाख खाते हैं। इन शाखाओं के माध्यम से रोजाना औसतन 100 करोड़ रुपये का कारोबार होता है।
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ऐसे में लगातार कई दिनों तक बैंक शाखाओं के बंद रहने से वित्तीय लेन-देन और जरूरी कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। इससे विशेष रूप से व्यापारियों और नकदी पर निर्भर रहने वाले लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है।
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चेक और नकदी सेवाएं रहेंगी प्रभावित
हड़ताल के दौरान बैंकों की शाखाओं में नकद जमा व निकासी, चेक क्लीयरेंस, डिमांड ड्राफ्ट, नया खाता खुलवाने और अन्य शाखा-आधारित सेवाएं बाधित रहेंगी। जरूरी कार्य कराने वाले ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे उपलब्ध कार्यदिवसों के भीतर ही बैंक पहुंचकर अपने काम समय से निपटा लें।
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एटीएम पर बढ़ सकता है दबाव
बैंक शाखाएं बंद होने के कारण शहर के एटीएम पर नकदी निकासी का अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एनईएफटी जैसी डिजिटल सेवाएं हमेशा की तरह सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं पर पड़ने वाले इस संभावित असर को देखते हुए ग्राहकों से अपील की गई है कि वे हड़ताल से पहले ही कार्य करा लें।

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लगातार बंदी का पूरा शेड्यूल

26 सितंबर (शनिवार) : महीने का अंतिम (चौथा) शनिवार होने के कारण बैंकों में नियमित अवकाश रहेगा
27 सितंबर (रविवार) : साप्ताहिक छुट्टी के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी
28, 29 और 30 सितंबर : बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल
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वर्जन
बैंककर्मियों ने 11 सितंबर को अपनी मांग के संबंध में एक दिन की हड़ताल रखी थी लेकिन मांगें नहीं मानी गई। अब तीन दिन की हड़ताल होने जा रही है।- विशाल शर्मा, क्षेत्रीय सचिव, एसबीआईएसए

वर्जन
जिले की बैंक शाखाओं में लगभग 15 लाख खातों का संचालन होता है। तीन दिन बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। हड़ताल को देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। -योगेश कुमार, एलडीएम
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