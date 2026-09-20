Kasganj News: सड़क बनी स्टैंड, डीएम ने देखी हकीकत तो चढ़ा पारा

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रोडवेज बस स्टैंड के बाहर अनुबंधित बसों के संचालन को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि कई बस संचालक निर्धारित स्थान के बजाय मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े कर यात्रियों को बैठाते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अव्यवस्था को लेकर प्रभारी एआरएम की ओर से पहले ही एक रिपोर्ट तैयार कर क्षेत्रीय प्रबंधन को भेजी जा चुकी है जिसमें ऐसे बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है।शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे डीएम प्रणय का काफिला रोडवेज क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उन्होंने तीन अनुबंधित बसों को मुख्य मार्ग पर यात्रियों को बैठाते देखा। यद्यपि ये बसें कासगंज डिपो से संबद्ध नहीं थीं, बल्कि एटा डिपो की बताई गईं, जिलाधिकारी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वाहन से उतरकर संबंधित लोगों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद प्रभारी एआरएम को तत्काल मौके पर बुलाया गया।जिलाधिकारी ने इस अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार प्रभारी एआरएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए।सड़क पर सवारियां, बढ़ रहा जाम का दबावबस स्टैंड के आसपास प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क पर वाहन खड़े कर यात्रियों को बैठाने से यातायात का दबाव बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीक आवर्स में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है।वर्जन :अनुबंधित बसों की कार्यशैली और यातायात बाधित होने संबंधी रिपोर्ट अलीगढ़ मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। संबंधित संचालकों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। - नीरज कुमार, प्रभारी एआरएम