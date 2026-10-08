Kasganj News: जिला अस्पताल में डायलिसिस मरीजों को अब मुफ्त मिलेगा रेनोक्रिट इंजेक्शन

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इस नई व्यवस्था से नियमित रूप से डायलिसिस कराने वाले मरीजों को हर महीने करीब चार से पांच हजार रुपये की बड़ी बचत होने की उम्मीद है। वर्तमान में जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में लगभग 70 मरीज अपना उपचार करवा रहे हैं।इन मरीजों के लिए नियमित डायलिसिस का खर्च पहले से ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। इसके साथ ही, डॉक्टरों की सलाह पर रक्त में हीमोग्लोबिन या अन्य संतुलन बनाए रखने के लिए रेनोक्रिट इंजेक्शन भी बाहर से लाना पड़ता था।एक इंजेक्शन की कीमत 400 से 500 रुपये होने के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के तीमारदारों पर हर महीने भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। भले ही एक या दो बार का खर्च छोटा लगे लेकिन नियमित जरूरत के चलते यह खर्च हर माह हजारों रुपये तक पहुंच जाता था।अब आयुष्मान योजना के दायरे में इस इंजेक्शन के आने से मरीजों को न सिर्फ वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोरों के चक्कर काटने की मजबूरी से भी छुटकारा मिल जाएगा।वर्जनआयुष्मान योजना के तहत पात्र मरीजों को रेनोक्रिट इंजेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे डायलिसिस कराने वाले मरीजों के उपचार का अतिरिक्त खर्च कम होगा। - डॉ. विशाल, यूनिट इंचार्ज