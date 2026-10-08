Kasganj News: मायके में महिला ने फंदा लगाकर दी जान

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न्यू कॉलोनी निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि बेटी मुस्कान की शादी 9 मई को सहावर के नगला चौबे निवासी राहुल पुत्र महेश के साथ की थी। राहुल परचूनी की दुकान और आटा चक्की चलाते थे।पिता ने बताया कि शादी के बाद राहुल का दुकान पर जाना कम हो गया था। राहुल ने 13 जुलाई को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद से मुस्कान परेशान थी और मायके में रह रही थी। बुधवार की रात में उसने कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा लगा लिया। छोटी बहन सलोनी सुबह 4 बजे मुस्कान के कमरे में पहुंची ताे उसने उसका शव फंदे पर लटका देखा। पुलिस ने उसकी मौत के बारे में परिजन से पूछताछ की। संवाद