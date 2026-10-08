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Kasganj News: दिव्या शर्मा उत्कर्ष शिखर अवाॅर्ड से सम्मानित

Thu, 08 Oct 2026 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:43 PM IST
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Divya Sharma honored with the Utkarsh Shikhar Award.
फोटो 53 - दिल्ली में दिव्या शर्मा को सम्मानित करते अति​थि। स्रोत : स्वयं
कासगंज। दिल्ली के मंडी हाउस स्थित गालिब इंस्टीट्यूट में नेचर वेलफेयर काउंसिल की ओर से आयोजित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम में दिव्या शर्मा को उत्कर्ष शिखर अवाॅर्ड-2026 से सम्मानित किया गया। दिव्या शर्मा ने बताया कि यह सम्मान उन्हें बेटियों की शिक्षा, महिला जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण समाज की साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं।
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